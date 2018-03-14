Из ревности.

В Прикамье в закрытом поселке Звездном 45-летний мужчина едва не зарезал в кафе сожительницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия" (п."з" ч.2 ст.111 УК РФ).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, кровавая стычка произошла в разгаре ссоры на почве ревности. Мужчина выхватил из кармана складной нож и ударил им 42-летнюю женщину в грудь. Оба они были пьяны.

Потерпевшую госпитализировали. Ее сожитель вину признал и раскаялся в содеянном. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.