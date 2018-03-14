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Проломившему девочке череп челябинцу предъявили обвинениеСегодня в 13:32

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Он признал вину.

39-летнему челябинцу, который проломил череп 5-месячной девочке, предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он признал вину, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Инцидент произошел 9 марта в квартире одного из домов Курчатовского района. Пьяный мужчина, поссорившись с сожительницей, жестоко избил ее малолетнюю внучку. Ребенка госпитализировали с переломом черепа и ушибом мозга.

Обвиняемый находится под стражей.

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Пьяный челябинец проломил череп полугодовалой девочке

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