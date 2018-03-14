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Кыргызстанку арестовали за избиение падчерицы Сегодня в 14:09

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Девочка в больнице.

В Бишкеке (Кыргызстан) арестовали мачеху 8-летней девочки, попавшей в больницу с гематомами и сотрясением мозга. Пациентка призналась медикам, что ее бьет новая супруга отца, передает "Уралинформбюро".

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений. Сейчас она водворена в ИВС Бишкека, сообщает Spuntik.

Ребенок попал в больницу 10 марта. Девочка рассказала, что мачеха избила ее за кусок хлеба, взятый со стола без спроса. Выяснилось также, что ребенок не ходит в школу.

У пострадавшей есть родной брат и две сводные сестры. Глава семейства работает на стройке, а мачеха следит за хозяйством. Биологическая мать девочки пропала два года назад: она объявлена в розыск.

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