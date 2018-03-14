Медик приехал к его ребенку.

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело по факту избиения фельдшера скорой помощи. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Инцидент произошел 8 марта. Бригада прибыла в сады под Ханты-Мансийском на вызов к больному ребенку. 45-летний отец пациента был пьян, он нагрубил фельдшеру и ударил его по голове.

По статье "Побои" мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Следствие продолжается.