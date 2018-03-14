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Молодой екатеринбуржец едва не зарезал охранника "Пятерочки"Сегодня в 17:01

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Ради спиртного.

В Екатеринбурге по подозрению в нападении на охранника магазина "Пятерочка" задержали 18-летнего юношу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, вечером 12 марта молодой человек пытался похитить спиртное из магазина на Луначарского. Его задержал сотрудник ЧОП. Когда охранник начал звонить в полицию, злоумышленник пырнул его ножом в живот и скрылся.

Нападавшего задержали на следующий день. Как выяснилось, ранее он был судим. В настоящее время юноша содержится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Полицейские проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям. Всех, кому что-либо известно о противоправной деятельности молодого человека, просят позвонить по телефонам: (343) 356-42-07, 294-14-94 либо 02.

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