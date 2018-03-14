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Ямалец пойдет под суд за убийство белого медведяСегодня в 19:01

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И незаконный оборот оружия.

Прокуратура Тазовского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в браконьерстве и незаконном обороте оружия. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

По версии следствия, в апреле 2017 года мужчина убил белого медведя. Шкуру животного в заброшенном здании метеостанции на острове Вилькицкого обнаружили специалисты Русского географического общества, участники экспедиции "Из Оби в Енисей". На место выехали полицейские, у местного жителя они обнаружили охотничье оружие, боеприпасы и порох.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Незаконная добыча 1 особи белого медведя нанесла ущерб на сумму 312 тысяч рублей. Стоит отметить, хищник занесен в Красную книгу России.

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