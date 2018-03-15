Из ГСУ СКР.

Уголовное дело о смерти в Шанхае 14-летней модели из Перми передано в главное Следственное управление СКР. Об этом сообщает "Коммерсант-Пермь".

Девушке стало плохо 25 октября 2017 года во время показа на Шанхайской неделе моды. С высокой температурой ее доставили в больницу, где пермячка впала в кому. Спустя сутки она скончалась. Врачи полагали, что причиной смерти стал менингит, однако позже появилась информация, что девочку сгубила септикопиемия - одна из форм заражения крови.

СУ СКР по Пермскому краю инициировало расследование дела по статье "причинение смерти по неосторожности" осенью 2017 года. Позднее срок следствия продлили на 2 месяца – до 30 марта 2018 года, передает "Уралинформбюро".

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