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Воспитатель не менее трех лет развращал воспитанников интерната на ЯмалеСегодня в 12:06

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В учреждениях региона выявлено множество нарушений.

Воспитатель Тазовской средней школы-интерната, работавший в нем с 2006 года, обвиняется в совершении развратных действий в отношении воспитанников. Первый случай был выявлен в декабре 2017 года, пострадала 13-летняя девочка. В ходе расследования уголовного дела установлено еще шесть эпизодов преступных действий, совершенных в 2015-2016 годах, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Генпрокуратуры в УрФО.

Преступление было выявлено в ходе масштабной проверки учреждений, в которых проживают дети-сироты и дети, чьи родители ведут кочевой образ жизни. Она проводилась по поручению заместителя Генпрокурора РФ Юрия Пономарева.

Нарушения были обнаружены во многих организациях. Так, в феврале 2018 года в школе Белоярска 16-летний подросток совершил насильственное преступление в отношении 14-летней воспитанницы. Учитель, на которого возложили обязанности воспитателя, не обеспечил контроль за детьми - вместо этого он проводил тренировку в спортзале. Педагог привлечен к дисциплинарной ответственности.

Также в школе к детям применяли насилие, а старшеклассники отнимали у младших деньги. О травмах воспитанников и о пьянстве среди них контролирующим органам не сообщали. По выявленным нарушениям в адрес главы Приуральского района внесено представление.

Помимо этого, во многих ямальских учреждениях у сотрудников не было справок об отсутствии судимости, они не проходили психиатрические освидетельствования. В результате проверок был уволен глава департамента образования Тазовского района.

На территории ЯНАО работают 2 детских дома, 7 социально-реабилитационных центров и 30 школ-интернатов с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних.

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