На Ямале многодетная мать ответит за гибель сына от ожоговСегодня в 13:00
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Которые он получил, упав на батарею.
В суд передано уголовное дело в отношении 39-летней многодетной матери из Пуровского района. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности и неисполнении обязанностей по воспитанию, соединенном с жестоким обращением. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
Трагедия произошла в поселке Самбург. Женщина, воспитывающая четверых детей, долгое время выпивала. 26 декабря 2017 года она оставила на диване 3-месячного сына. Ребенок упал с него на трубу отопления, нагретую до почти плюс 55 градусов. Малыш получил серьезные ожоги.
Обвиняемая подняла ребенка, но помощь оказывать не стала: она запеленала сына и уложила спать. Наутро мальчик скончался. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за термических ожогов, осложнившихся ожоговым шоком.
В ходе расследования выяснилось, что накануне трагедии подсудимая несколько дней не появлялась дома. Она оставила старшего сына-инвалида и грудного сына на двух дочерей 9 и 11 лет.
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