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Сергей Капчук не боится "королевских" санкцийСегодня в 13:49

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"Я не criminal".

Беглый бизнесмен и политик Сергей Капчук не боится санкций Великобритании против России, связанных с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Дождь". Капчук добавил, что у местных властей не может быть к нему никаких претензий, передает "Уралинформбюро".

"Все прекрасно понимают, что я не criminal. Фактически все деньги, которые арестованы, так или иначе растворятся в европейских банках. Следующий шаг ужесточения санкций — это изъятие инвестиций из России", — пояснил он.

Сергей Капчук бежал в Королевство больше 10 лет назад. По версии следствия, в 1997 году Капчук, занимавший пост зампреда губернатора при президенте РФ, продал недвижимость регионального правительства. Деньги от сделки он вместе с братом-близнецом Константином присвоил. Константин отбыл наказание, а Сергея в течение 10 лет разыскивал Интерпол.

В феврале 2018 года уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов озвучил список беглых бизнесменов, желающих вернуться в Россию. В нем помимо прочих фигурировало имя Капчука.

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