Но к мальчику не подойдет.

Суд вынес приговор 55-летнему жителю Каслинского района, признав его виновным в истязании сына и неисполнении обязанностей по воспитанию. Мужчине назначили 3 года 2 месяца лишения свободы условно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, обвиняемый избивал 5-летнего сына на протяжении 2017 года. Следует отметить, что ребенок страдает хроническими заболеваниями.

В настоящее время мальчик находится в социальном реабилитационном центре. Следователи пытаются лишить его отца родительских прав.