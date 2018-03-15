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Избивавший 5-летнего сына челябинец отделался "условкой"Сегодня в 14:06

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Но к мальчику не подойдет.

Суд вынес приговор 55-летнему жителю Каслинского района, признав его виновным в истязании сына и неисполнении обязанностей по воспитанию. Мужчине назначили 3 года 2 месяца лишения свободы условно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, обвиняемый избивал 5-летнего сына на протяжении 2017 года. Следует отметить, что ребенок страдает хроническими заболеваниями.

В настоящее время мальчик находится в социальном реабилитационном центре. Следователи пытаются лишить его отца родительских прав.

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