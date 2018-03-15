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В Магнитогорске сиделка до смерти избила пенсионера кружкойСегодня в 14:30

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И обворовала квартиру.

В Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска направлено уголовное дело в отношении 51-летней сиделки. женщина обвиняется в разбое и избиении пенсионера до смерти.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, медсестра по объявлению в Интернете устроилась сиделкой к 63-летнему мужчине, который не мог передвигаться, есть и связно говорить.

В декабре 2017 года сиделка обыскала квартиру пенсионера, выпила алкоголь, похитила посуду, одежду и еду. Затем подошла к лежащему на диване подопечному и начала бить его керамической кружкой по голове. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой впоследствии скончался в больнице.

Злоумышленницу на месте преступления застигла дочь мужчины.

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