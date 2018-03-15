На пакете с останками.

В Улан-Удэ передано в суд дело 27-летнего местного жителя, обвиняемого в жестокой расправе над собутыльником. Злоумышленник зарезал товарища, а его тело заморозил на балконе. Труп он затем распилил ножовкой, разложил по пакетам и по одному выбрасывал в мусорные баки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Бурятии, один из пакетов с останками 28 декабря 2017 года нашли прохожие. На мешке, в котором лежала человеческая конечность, был номер мобильного телефона, написанный шариковой ручкой. Впоследствии по нему дозвонились до обвиняемого.

В квартире мужчины полиция нашла мешки с недостающими фрагментами тела погибшего. После этого его задержали.