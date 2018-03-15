И отклонил апелляцию прокуратуры.

Свердловский облсуд не стал пересматривать приговор экс-главе Камышлова Михаилу Чухареву, который был признан виновным в превышении полномочий. Таким образом, апелляционная жалоба прокуратуры была отклонена.

Более того, суд снизил сумму штрафа, назначенного Чухареву, с 280 до 250 тысяч рублей. Об этом "Уралинформбюро" рассказала официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

Камышловский горсуд вынес приговор экс-главе в декабре 2017 года. По данным следствия, чиновник знал о том, что строительство двух домов по улице Строителей, предназначавшихся для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, выполнено лишь частично. Тем не менее в период 2013-2014 годов он подписывал акты выполненных работ и производил их оплаты.

Действия Чухарева привели к незапланированным тратам из местного бюджета, поскольку строительство домов все-таки было завершено: в 2015 году администрация подписала договоры с другими компаниями, чтобы устранить недоработки. В общей сложности сумма ущерба превысила 18 миллионов рублей.

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