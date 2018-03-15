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Екатеринбургского веловора отправили в колонию на 7 летСегодня в 18:39

  • Текст

Украл на полмиллиона.

Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 39-летнему местному жителю, признав его виновным в серии краж велосипедов и изготовлении наркотиков. Он проведет 7 лет в колонии особого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Мужчина орудовал в районе торговых центров и образовательных учреждений. По делу были допрошены 34 потерпевших. Общая сумма ущерба превысила 450 тысяч рублей.

Приговор в силу не вступил.

Ранее по теме:
Екатеринбуржец украл велосипедов на полмиллиона

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