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В Прикамье водитель бурана ответит за смерть мужчиныСегодня в 19:07

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Который утонул в промоине.

В суд передано уголовное дело в отношении 42-летнего ранее судимого жителя Пермского края. Он обвиняется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Трагедия произошла 16 декабря 2017 года. Обвиняемый перевозил 6 пассажиров из Чермоза на буране. В 500 метрах от берега люди упали в промоину. Один из пассажиров утонул.

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