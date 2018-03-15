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Пермяк надругался над незнакомкой в подъездеСегодня в 19:40

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СКР ищет других жертв.

В Перми задержали 24-летнего местного жителя за нападение на девушку. Ему предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийства.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, преступление было совершено вечером 13 марта. Злоумышленник затащил незнакомую 23-летнюю девушку в подъезд дома на улице Маршала Толбухина и надругался над ней. С места происшествия он скрылся.

Вскоре обвиняемого задержали сотрудники ДПС. В настоящее время он арестован.

Следователи просят женщин, которые могли пострадать от действий злоумышленника, позвонить по телефонам: 284-25-24, 249-54-55 или 02.

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