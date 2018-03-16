Через сотню подставных лиц.

В Екатеринбурге перед судом предстанет группа мошенников – 6 свердловчан и челябинец. Они, по версии следствия, "обули" 4 банка на 60 миллионов рублей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, злоумышленники действовали с мая 2012-го по декабрь 2013 года. Преступники подыскивали людей, испытывающих материальные затруднения, и уговаривали их оформить кредит в банке по подложным документам. Деньги они забирали себе, а заемщику отдавали лишь их небольшую часть.

"Участниками организованной группы также являлись сотрудники служб безопасности банков, более того начальник службы безопасности департамента безопасности банка, на постоянной основе входящий в состав кредитного комитета банка. Роль сотрудников банка заключалась в консультировании, какие документы необходимо предоставить для получения кредита, в лоббировании заявки подставных лиц при ее рассмотрении кредитным комитетом банка, во внесении положительного решения о кредитовании в автоматизированную систему учета рассмотрения заявок", - добавили в прокуратуре.

Всего мошенники использовали 103 номинальных заемщиков. Уголовное дело состоит из 881 тома, обвинительное заключение утверждено надзорным ведомством Екатеринбурга.