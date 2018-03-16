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До суда дошло дело об избиении заключенного невьянской ИК-46 до смертиСегодня в 10:39

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Его сокамерниками.

Следователи завершили расследование уголовного дела об избиении до смерти заключенного ИК-46. На скамье подсудимых окажутся трое его сокамерников, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в ночь на 4 июня 2017 года. Мужчины из личной неприязни били и пинали потерпевшего. Спустя два дня осужденного перевели в медицинскую часть на территории колонии. Оттуда вечером 8 июня он поступил в Невьянскую больницу, где скончался на следующий день.

Молодой человек был осужден на 9 лет 6 месяцев за убийство. Приговор ему вынесли в апреле 2017 года.

"Обстоятельства совершенного преступления полностью подтверждены видеозаписями с камер системы видеонаблюдения. При этом какая-либо причастность сотрудников исправительного учреждения к причинению вреда здоровью осужденного полностью исключена", - подчеркнули в ведомстве.

Следует отметить, что в адрес руководства ИК-46 и медицинской части направлены представления об устранении недостатков.

Это второй за два года получивший огласку случай гибели заключенного в исправительном учреждении. В 2015 году сотрудники ИК-46 до смерти избили заключенного. Его пристегнули наручниками к решетке у входа в камеру, пинали и били кулаками. А спустя пару дней теперь уже бывший начальник колонии Илья Чикин ударил зэка в область сердца. Вскоре мужчина скончался в больнице.

В марте 2017 года Чикина отправили за решетку на 13 лет 6 месяцев. Его подчиненные получили от 7,5 до 13 лет.

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