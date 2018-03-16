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В США казнили "чулочного душителя"Сегодня в 12:34

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Смертельной инъекцией.

В американском штате Джорджия казнили 67-летнего Карлтона Гэри по прозвищу "чулочный душитель". Он был признан виновным в убийстве и изнасиловании трех пожилых женщин, передает "Уралинформбюро".

По сведениям телеканала WRBL, приговор был приведен в действие с помощью смертельной инъекции. Известно, что ожидающий казни преступник отказался от последнего ужина.

В 1986 году суд установил, что Карлтон Гэри убил и изнасиловал женщин в городе Колумбус. Гособвинение при этом утверждало, что злоумышленник причастен еще к девяти похожим случаям. Большинство жертв были задушены чулками: семь из них скончались.

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