В виде квартиры.

В Сысертский райсуд направлено уголовное дело в отношении бывшего замглавы Арамиля Александра Мельникова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, чиновник вымогал взятку в виде квартиры стоимостью более двух миллионов. Взамен он обещал лоббировать бизнес-интересы строительной компании обратившегося к нему предпринимателя - ООО ИГК "Лоджик Девелопмент".

В мае 2017 года Мельников получил от директора фирмы приходно-кассовый ордер и справку об оплате, подтверждающие имущественные права на жилье. Вскоре чиновника задержали. В июле он был уволен с должности.

Мельникову грозит до 15 лет лишения свободы.

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