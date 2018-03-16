×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Зарубивший знакомого магнитогорец пытался выйти на свободуСегодня в 13:31

  • Текст

Обратившись в Верховный суд.

Верховный суд РФ оставил без изменения приговор магнитогорцу, который зарубил человека топором. Мужчина проведет в колонии строгого режима 16,5 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

Преступление было совершено в сентябре 2015 года. 47-летний мужчина не хотел возвращать 1,2 миллиона рублей за купленную у знакомого квартиру. Обманом он вывез потерпевшего в Башкирию и зарубил его в лесу. Труп спрятал в овраге. Расправа происходила на глазах сожительницы злоумышленника.

Подсудимый избавился от вещей убитого в Магнитогорске. Спустя полгода женщина сообщила о преступлении в полицию. Во время осмотра места происшествия удалось найти лишь ноготь убитого и фрагменты его вещей.

Магнитогорец вину не признал. Он утверждает, что в день убийства не уезжал из города.

1 ноября 2017 года коллегия присяжных заседателей признала его виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения. Челябинский облсуд вынес приговор 17 ноября. Мужчина не согласился с вердиктом и безуспешно пытался обжаловать его в Верховном суде.

Ранее по теме:
Зарубивший знакомого магнитогорец сел на 16 лет

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

И танком в душе.

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×