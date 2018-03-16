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Пьяный югорчанин едва не зарубил гостью топоромСегодня в 14:44

  • Текст

Он под стражей.

63-летнему жителю поселка Пионерский (Советский район) предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, преступление было совершено днем 11 марта. Обвиняемый выпивал в компании сожительницы и двух приятельниц. Во время застолья между хозяином дома и гостьей разгорелась ссора. Мужчина схватил топор и несколько раз ударил им женщину.

Нападавшего задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии. Женщину госпитализировали.

В настоящее время злоумышленник содержится под стражей.

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