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Дело о "домах Плаксина" поручат лучшей следственной группеСегодня в 15:54

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Свердловского управления Генпрокуратуры.

Расследование уголовного дела о "домах Плаксина" возьмет под личный контроль начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры РФ по Свердловской области Владимир Миронов. Такое поручение 15 марта дал заместитель Генпрокурора России Юрий Пономарев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе уральского управления надзорного ведомства.

При этом вести предварительное следствие поручат группе из числа наиболее опытных сотрудников. Ранее Пономарев дал распоряжение окружному управлению провести совместно с прокуратурой Среднего Урала комплекс мероприятий для восстановления нарушенных прав пострадавших дольщиков и пайщиков.

Кроме того, он призвал дать уголовно-правовую оценку действиям конкретных должностных лиц, руководящих фигурирующей в расследовании компанией. В том числе проверят директора "Уралэнергостройкомплекса", депутата Екатеринбургской гордумы Игоря Плаксина.

В ходе строительства "Нового Уктуса" и "Первого Николаевского" свыше 900 пайщиков остались без обещанного и уже оплаченного ими жилья. В конце июля 2017 года действиями застройщика заинтересовался областной департамент государственного строительного и жилищного надзора, обнаруживший пропажу 206,5 миллиона рублей, внесенных гражданами.

По факту мошенничества с деньгами пайщиков и дольщиков в конце февраля 2018 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Оно находится в производстве Главного следственного управления МВД России по Свердловской области.

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