От налоговой.

Уголовное дело в отношении директора ООО УК "Челябинск-Сити" Юлии Александровой прекращено – она полностью возместила ущерб, причиненный бюджетной системе РФ. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в 2014-2015 годах подозреваемая представила в налоговые органы ложную информацию. Это позволило занизить сумму НДС, что повлекло уклонение от уплаты более 58,7 миллиона рублей.

Юлия Александрова является дочерью вице-спикера регионального Заксобрания Юрия Карликанова.