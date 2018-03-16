Затем сдался.

Суд вынес приговор 41-летнему жителю Чернушки, признав его виновным в убийстве жены. Он проведет 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено 12 октября 2017 года. Пьяный подсудимый поругался с 49-летней супругой и зарезал ее кухонным ножом. В течение 2 дней мужчина выпивал рядом с телом супруги, а затем сдался полиции.