Отсидевший за убийство отца бурят расправился с матерьюСегодня в 16:49
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Шваброй и кочергой.
В суд передано уголовное дело в отношении 40-летнего жителя бурятского села Иволгинск, обвиняемого в убийстве.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по республике Бурятия, мужчина отбывал наказание за убийство отца. Освободившись в октябре 2017 года по УДО, он вернулся домой к 65-летней матери, а спустя пару месяцев расправился и с ней. Пожилая женщина позволила себе неодобрительные замечания в адрес сына, за что была сильно избита шваброй и кочергой.
Через некоторое время пенсионерка скончалась. Экспертиза установила, что у нее были сломаны шесть ребер и большеберцовая кость. Смерть наступила от многочисленных повреждений и травматического шока.
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Отсидевший за убийство отца бурят расправился с матерью
Шваброй и кочергой.
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