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Тюменец убил двух 7-летних дочерей и покончил с собойСегодня в 08:39

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Возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело по факту гибели двух 7-летних сестер возбуждено в Тюменской области. По версии следствия, с девочками расправился их отец.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, тела несовершеннолетних с признаками насильственной смерти были обнаружены 16 марта в одном из домов по улице Трактовой поселка Боровский. Там же был найден мертвым их 37-летний отец. Предполагается, что, убив дочерей, мужчина покончил с собой.

"Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются лица, располагающие информацией по существу случившегося, назначено проведение ряда судебных экспертиз", - добавили в ведомстве.

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