В Украине наложил на себя руки подозреваемый в атаке на малайзийский BoeingСегодня в 10:36
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Возбуждено уголовное дело.
В Украине покончил с собой подозреваемый в атаке на малайзийский Boeing летчик Владислав Волошин. Самоубийство было совершено 18 марта, передает "Уралинформбюро".
По сведениям Нацполиции Николаевской области, 29-летний пилот свел счеты с жизнью у себя в квартире. Дома была его жена, она вызвала скорую. Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось, сообщает RT.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". По предварительным данным, Волошин мог наложить на себя руки из-за финансовых проблем, возникших в ходе ремонта КП "Николаевский международный аэропорт", обязанности директора которого он в последнее время исполнял.
Boeing авиакомпании Malaysia Airlines был сбит на юго-востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.
По одной из версий, лайнер был сбит украинским Су-25, снаряженным ракетами "воздух-воздух" типа Р-60, которым управлял капитан Волошин. Предполагается, что боевой вылет был осуществлен с аэродрома, расположенного под Днепропетровском.
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