Его задержали.

В Кетовском районе по подозрению в убийстве задержали 31-летнего тюменца.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в ночь на 14 марта. Злоумышленник выпивал в квартире 55-летней случайной знакомой. Разгорелся конфликт. Мужчина начал душить собутыльницу, а затем перерезал ей горло.

Тело убитой обнаружили родственники, после того, как она перестала выходить на связь.

Тюменцу предъявлено обвинение. Решается вопрос об аресте.