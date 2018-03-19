×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Таджик-псих убил маленькую дочь лопатойСегодня в 12:53

  • Текст

И соседку.

В Хатлонской области (Таджикистан) по подозрению в двойном убийстве задержали психически больного местного жителя. Следователи считают, что 16 марта 31-летний мужчина с лопатой напал на 24-летнюю супругу и двух дочерей 3-х и 4-х лет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Республики, после атаки на родню, злоумышленник ворвался в соседский дом. Там он избил лопатой еще двух женщин.

По пути в больницу от полученных травм скончалась 3-летняя дочь агрессора, а также его 53-летняя соседка. Жена задержанного с выжившей дочерью, а также другая пострадавшая женщина, госпитализированы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

И танком в душе.

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Каков "Ростех" - таковы и деревни

Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×