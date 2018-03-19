В Екатеринбурге осудили банду налетчиков на ювелирные магазиныСегодня в 14:28
- Текст
Им помогал полицейский.
Чкаловский райсуд уральской столицы вынес приговор банде налетчиков на ювелирные магазины и склады техники. Шесть человек отправились в колонию на срок от 6 до 16 лет. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Злоумышленники совершали разбойные нападения в Екатеринбурге и в Перми с 2015 года. Первое ограбление произошло в сентябре: обвиняемые ворвались в ювелирный магазин, связали и затолкали в подсобку сотрудниц, а затем похитили украшения на 6 миллионов рублей.
Следует отметить, что один из подсудимых работал старшим оперативным дежурным отдела полиции. Он направлял сыщиков по ложным вызовам и докладывал соучастникам о передвижении коллег.
"Выявили, задержали и изобличили грабителей сыщики Управления уголовного розыска и подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР. Сотрудники полиции установили, что 61-летний участник группы имел прозвище "Дед" Он порядка 20 лет провел в учреждениях пенитенциарной системы, на его счету есть убийство и свыше 400 квартирных краж, совершенных в разных регионах нашей страны. План по изобличению злоумышленников утверждал начальник ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин, он же лично координировал спецоперацию по их задержанию. Вышли на след и арестовали налетчиков оперуполномоченные отдела по борьбе с имущественными преступлениями полковника полиции Натига Байрамова", - сообщил руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:52
"ВСМПО-Ависма" помогла построить LEGO-город
Дошкольникам Верхней Салды.Сегодня в 17:45
Юная екатеринбурженка попала в больницу после драки в школе
В альма-матер ситуацию замалчивают.Сегодня в 17:42
Тюменец забил дядю до смерти табуретом
Его арестовали.Сегодня в 17:41
Пакуйте чемоданы: с AZUR air сняты ограничения
Перевозчик устранил все нарушения.Сегодня в 17:29
Екатеринбургский проект "Атомстройкомплекса" вошел в число лучших
"WOODS. Дома в парке" покоряет сердца.Сегодня в 17:28
Облизбирком обнародовал результаты голосования в свердловских муниципалитетах
На выборах президента РФ.Сегодня в 17:19
Пьяная пермячка зарезала возлюбленного кухонным ножом
Ее задержали.Сегодня в 17:18
Екатеринбуржцы "прокатили" Зеленую рощу
Проголосовав за набережную Исети.Сегодня в 16:56
Вакуумно-дуговым печам ВСМПО меняют пол
Истертый на блестящий стальной.Сегодня в 16:49
Ветер и снегопад погрузили Зауралье во тьму
И "закрыли" федеральные трассы.Сегодня в 16:36
Отец убитой в Костанае школьницы госпитализирован с ножевым ранением
Его охраняет полиция.Сегодня в 16:34
Top Secret: в Екатеринбурге готовят новую транспортную схему к ЧМ-2018
Черновой вариант сулит маршрутчикам проблемы.Сегодня в 16:28
"Транснефть – Сибирь" пересчитала рыб в реке Таз
Отслеживая воспроизводство биоресурсов.Сегодня в 16:23
Свердловчане "кормят" 419 ломбардов
Больше - только в Москве.Сегодня в 16:17
На Среднем Урале оправдали врача умершего ребенка
Разбирательство длилось 7 лет.
Главные новости
- Сегодня в 17:41Пакуйте чемоданы: с AZUR air сняты ограничения
- Сегодня в 17:28Облизбирком обнародовал результаты голосования в свердловских муниципалитетах
- Сегодня в 16:34Top Secret: в Екатеринбурге готовят новую транспортную схему к ЧМ-2018
- Сегодня в 15:50У екатеринбургского метрополитена появился постоянный директор
- Сегодня в 15:22Родители солдата-самоубийцы из Перми требуют 1 миллион с Минобороны РФ
Аналитика
Школьный морок
С общаком и обнаженкой.
Российская "оборонка" с кастрюлей в руке
И танком в душе.
Каков "Ростех" - таковы и деревни
Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.