Им помогал полицейский.

Чкаловский райсуд уральской столицы вынес приговор банде налетчиков на ювелирные магазины и склады техники. Шесть человек отправились в колонию на срок от 6 до 16 лет. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Злоумышленники совершали разбойные нападения в Екатеринбурге и в Перми с 2015 года. Первое ограбление произошло в сентябре: обвиняемые ворвались в ювелирный магазин, связали и затолкали в подсобку сотрудниц, а затем похитили украшения на 6 миллионов рублей.

Следует отметить, что один из подсудимых работал старшим оперативным дежурным отдела полиции. Он направлял сыщиков по ложным вызовам и докладывал соучастникам о передвижении коллег.

"Выявили, задержали и изобличили грабителей сыщики Управления уголовного розыска и подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР. Сотрудники полиции установили, что 61-летний участник группы имел прозвище "Дед" Он порядка 20 лет провел в учреждениях пенитенциарной системы, на его счету есть убийство и свыше 400 квартирных краж, совершенных в разных регионах нашей страны. План по изобличению злоумышленников утверждал начальник ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин, он же лично координировал спецоперацию по их задержанию. Вышли на след и арестовали налетчиков оперуполномоченные отдела по борьбе с имущественными преступлениями полковника полиции Натига Байрамова", - сообщил руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.