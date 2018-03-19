Показал "достоинство".

В суд направлено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Шадринского района. Он обвиняется в надругательстве над детьми и развратных действиях.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, в августе 2017 года пьяный обвиняемый приходил на детскую площадку в окрестностях одного из сел. Там он демонстрировал свой детородный орган детям 7–14 лет.

О произошедшем школьники рассказали родителям, которые обратились в правоохранительные органы.