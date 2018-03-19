За пьянку в подъезде.

В Нижневартовске заключили под стражу мужчину, обвиняемого в гибели бомжа. Предполагаемый преступник – тоже человек без определенного места жительства – по версии следствия, поджег свою жертву. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе югорского СУ СКР.

Инцидент произошел 13 марта. На лестничной площадке дома по улице Спортивная обнаружили труп с ожогами. Проверка показала, что смерть была насильственной. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью был задержан 36-летний мужчина.

Как выяснилось, в тот день он спал на лестничной площадке 9 этажа, а погибший выпивал на 11-м. Задержанный сделал тому замечание, которое привело к ссоре и драке. В итоге мужчина поджег куртку потерпевшего. От полученных ожогов тела и дыхательных путей последний скончался на месте.

Обвиняемый с места преступления скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.