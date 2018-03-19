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Отец убитой в Костанае школьницы госпитализирован с ножевым ранениемСегодня в 16:36

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Его охраняет полиция.

Отца убитой в Костанае (Казахстан) школьницы доставили в больницу с ножевым ранением груди. Сейчас он находится в специальной палате под охраной полиции, передает "Уралинформбюро".

По сведениям костанайского издания "Наша Газета", отца погибшей девочки, которого лишили родительских прав больше 10 лет назад, доставили в реанимацию с серьезной раной. По версии, которую приводит издание, мужчина сначала зарезал дочь, а затем ударил ножом себя. Пациент эту версию отрицает.

Труп 15-летней школьницы со множеством ножевых ран был обнаружен 17 марта в доме, где она жила под опекой своей тети. Правоохранители не раскрывают деталей произошедшего. Местные СМИ считают, что расправиться с ребенком мог отец, который 13 лет назад зарезал супругу и в этом году был освобожден по амнистии.

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