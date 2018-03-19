Ее задержали.

В Кизеле по подозрению в убийстве сожителя задержали 42-летнюю местную жительницу.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено еще 17 февраля. Пьяная женщина из личной неприязни зарезала 31-летнего возлюбленного кухонным ножом.

В настоящее время решается вопрос об аресте злоумышленницы.