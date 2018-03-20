Его арестовали.

В Тобольске задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в избиении родственника до смерти. Ему грозит до 15 лет колонии.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, преступление было совершено 16 марта. Мужчины выпивали, во время застолья разгорелась ссора. Подозреваемый схватил табурет и нанес 48-летнему собутыльнику, который приходился ему дядей, множество ударов. Потерпевший скончался через некоторое время.

Молодому человеку предъявили обвинение. Он арестован.