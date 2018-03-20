И надругательство.

В суд передано уголовное дело в отношении семьи из Юргамышского района, которую обвиняют в надругательстве над мужчиной и его убийстве с особой жестокостью.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено утром 4 февраля 2017 года. Обвиняемый мужчина, его сожительница, а также дочь и сестра последней выпивали в компании 24-летнего молодого человека. Разгорелся конфликт, гостя связали. Воспользовавшись его беспомощным состоянием, двое женщин совершили над пострадавшим насильственные действия сексуального характера. Затем с мужчиной расправились.

Труп злоумышленники вынесли во двор и засыпали снегом.