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Зауральское гостеприимство: семью курганцев осудят за убийство19 марта в 18:09

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И надругательство.

В суд передано уголовное дело в отношении семьи из Юргамышского района, которую обвиняют в надругательстве над мужчиной и его убийстве с особой жестокостью.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено утром 4 февраля 2017 года. Обвиняемый мужчина, его сожительница, а также дочь и сестра последней выпивали в компании 24-летнего молодого человека. Разгорелся конфликт, гостя связали. Воспользовавшись его беспомощным состоянием, двое женщин совершили над пострадавшим насильственные действия сексуального характера. Затем с мужчиной расправились.

Труп злоумышленники вынесли во двор и засыпали снегом.

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