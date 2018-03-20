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В Югре продавец вынесла из магазина колбасы на миллион19 марта в 18:58

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Даром ела бутерброды целый год.

В Нижневартовске продавец продуктового магазина, пользуясь служебным положением, похитила продукты на сумму около 955 000 рублей. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на УМВД по ХМАО-Югре.

Женщина выносила колбасу в течение года. При этом она вносила фиктивные данные в специальную программу учета продукции.

В отношении бывшей сотрудницы магазины возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Женщина уже возместила 400 000 убытка владельцу магазина. Ей грозит до шести лет лишения свободы, передает "Уралинфолрмбюро".

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