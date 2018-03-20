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В Нижнем Тагиле на выборах задержали вора-рецидивиста19 марта в 19:39

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Пришел голосовать.

Полицейские Нижнего Тагила на одном из избирательных участков задержали мужчину, подозреваемого в серии краж. 39-летнего мужчину узнали по ориентировкам силовики, работавшие на выборах. Тагильчанина сразу же доставили в отделение. Мужчина уже дал признательные показания по двум эпизодам краж. По данным фактам уже возбуждены уголовные дела, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе МУ МВД "Нижнетагильское".

Как оказалось, мужчина освободился из мест лишения свободы в октябре 2017 года. Наказание он отбывал также за кражи. Сейчас постоянного места работы не имеет. Сыщики не исключают, что на его счету могут быть и другие преступления.

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