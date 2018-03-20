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На Южном Урале накрыли подпольный алкогольный цех19 марта в 20:01

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Изъяли 17 000 литров.

В Верхнеуральске накрыли цех по производству контрафактной водки. В операции принимали участие сотрудники управления экономической безопасности, уголовного розыска МВД Челябинской области, ФСБ и ОМОН.

На месте было изъято более 30 000 бутылок водки, 17 000 литров готовой продукции, а также специальные марки, стеклотара, упаковочные материалы, пробки и этикетки различных марок. Продукция направлена на экспертизу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе ГУ МВД по Челябинской области.


Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование". Виновным грозит до восьми лет лишения свободы. Предполагаемый организатор цеха, 58-летний мужчина, отпущен под подписку о невыезде.

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