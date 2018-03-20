На Южном Урале накрыли подпольный алкогольный цех19 марта в 20:01
- Текст
Изъяли 17 000 литров.
В Верхнеуральске накрыли цех по производству контрафактной водки. В операции принимали участие сотрудники управления экономической безопасности, уголовного розыска МВД Челябинской области, ФСБ и ОМОН.
На месте было изъято более 30 000 бутылок водки, 17 000 литров готовой продукции, а также специальные марки, стеклотара, упаковочные материалы, пробки и этикетки различных марок. Продукция направлена на экспертизу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе ГУ МВД по Челябинской области.
Фото: ГУ МВД по Челябинской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование". Виновным грозит до восьми лет лишения свободы. Предполагаемый организатор цеха, 58-летний мужчина, отпущен под подписку о невыезде.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:38
"Будет по-футбольному жарко": FIFA осталась довольна "Екатеринбург Ареной"
И городом в целом.Сегодня в 14:29
Миассец зарезал жену и вынес труп в подъезд
Его задержали.Сегодня в 14:24
В Казани сняли с рейса пьяного пилота "Аэрофлота"
Он рвался в небо.Сегодня в 14:18
Южноуралец заковал экс-супругу в лесу и угрожал облить ее серной кислотой
Если она не вернется.Сегодня в 14:14
Во Франции задержан бывший президент Николя Саркози
На 48 часов.Сегодня в 14:04
"Уральские авиалинии" открывают рейсы из Шереметьево
Пока в три города.Сегодня в 14:04
Чиновники Севастополя стоят в 5 раз дороже уральских коллег
По новым нормативам.Сегодня в 13:53
Голая филлипинка взгромоздилась на опору электропередач (ВИДЕО 18+)
И получила удар током.Сегодня в 13:49
Туристы привезли из Таиланда на Урал опасную инфекцию
Несколько человек госпитализированы.Сегодня в 13:42
В Новоуральске еду для детсадовцев и школьников готовили в опасных условиях
Прокуроры нашли множество нарушений.Сегодня в 13:33
Правительство переселит россиян в избы
По льготным кредитам.Сегодня в 13:25
Google Earth помог найти пропавший малайзийский Boeing
Который искали три года.Сегодня в 13:10
В Казахстане у здания полиции нашли труп женщины
Обнаженный.Сегодня в 13:08
Депутатам Екатеринбурга прямые выборы мэра не нужны
Решили не выступать в их защиту.Сегодня в 12:50
Ведущий педагогический вуз Урала обрел нового ректора
Им стала Светлана Минюрова.
Главные новости
- Сегодня в 14:38"Будет по-футбольному жарко": FIFA осталась довольна "Екатеринбург Ареной"
- Сегодня в 13:49Туристы привезли из Таиланда на Урал опасную инфекцию
- Сегодня в 12:29Деятели культуры Екатеринбурга прогуляют на корпоративе 650 тысяч
- Сегодня в 12:07Перекрытия улиц уральской столицы из-за Парада Победы стартуют через неделю
- Сегодня в 10:54В Тюмени признаны недействительными итоги выборов президента России
Аналитика
Школьный морок
С общаком и обнаженкой.
Российская "оборонка" с кастрюлей в руке
И танком в душе.
Каков "Ростех" - таковы и деревни
Недовольных "заколотили" в цехах УВЗ.