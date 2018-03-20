Его задержали.

В Нефтеюганске задержали рецидивиста, подозреваемого в избиении человека до смерти.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского управления Росгвардии, труп мужчины в одной из квартир микрорайона 11А обнаружили 17 марта. На теле были признаки насильственной смерти.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Как выяснилось, незадолго до совершения преступления он выпивал с приятелем. Разгорелась ссора, и злоумышленник в пылу ярости несколько раз ударил собутыльника ножом.

Задержанному предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Ранее он был судим за нанесение побоев и кражу.