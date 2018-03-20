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Француженка заморозила насмерть 5 младенцевСегодня в 10:41

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Супруг простил.

Во Франции начался процесс по делу 38-летней Рамоны Канет, 10 лет прятавшей собственных новорожденных детей в холодильнике. По данным издания The Local, обледенелые тела пятерых младенцев нашли три года назад в коммуне Луша.

Первого ребенка обнаружила одна из дочерей подсудимой (всего у подсудимой двое детей-подростков). Выяснилось, что погибший родился всего за 48 часов до того, как его нашла сестра. После этого в морозильной камере были найдены еще четыре мертвых младенца, появившиеся на свет с 2005 по 2015 годы. О страшном "кладе" в полицию сообщил отец семейства, передает "Уралинформбюро".

Полиция арестовала обоих родителей: мужу предъявили обвинение в сокрытии трупов и не сообщении о преступлении. Однако мужчина убедил правоохранителей, что не знал о беременностях жены: с него сняли все подозрения.

Сейчас, по словам его адвоката, отец семейства "полностью простил" супругу, которой грозит пожизненное заключение.

Похожий случай произошел в 2013 году в Верхней Пышме. В морозильной камере магазина "Центральный" сотрудники обнаружили тела двух младенцев. Экспертиза выявила, что дети родились живыми и погибли от переохлаждения. Позднее полиция выяснила, что таким способом от детей избавилась 30-летняя жительница Среднеуральска. Женщину признали виновной в убийстве матерью новорожденного по двум эпизодам и освободили от наказания по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием принятия Конституции РФ.

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