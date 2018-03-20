Посредством тайников.

Сургутский горсуд вынес приговор двум местным жителям, признав их виновными в покушении на сбыт наркотиков. Одного из мужчин отправили на 8 лет и 3 месяца в колонию общего режима, второго - на 8 лет в ИК строгого режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе югорской прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленники промышляли с июня 2017 года. Они распространяли синтетические наркотики через тайники-закладки на территории Сургута. Их деятельность удалось пресечь спустя два месяца.