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СКР завершил расследование дела о гибели рабочего в Верхнем ТагилеСегодня в 11:25

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Вскоре материалы поступят в суд.

Следователи завершили расследование уголовного дела о гибели рабочего при взрыве на предприятии в Верхнем Тагиле. Обвиняемым по нему проходит мастер участка. После того, как прокурор утвердит обвинительное заключение, материалы будут переданы в суд. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Взрыв в подразделении ООО "Уральская свинцовая компания" прогремел в ночь на 3 апреля 2017 года. Ударной волной сорвало крышку загрузочного окна на одной из печей, что спровоцировало выброс свинца и пожар. Погиб 24-летний рабочий - уроженец одной из среднеазиатских республик. Травмы различной степени тяжести получили трое мужчин 38, 31 и 22 лет.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть человека".

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