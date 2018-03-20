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Гастарбайтер из ревности зарезал жену и ребенка в ИркутскеСегодня в 12:44

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Вину признал.

В Иркутске по подозрению в жестокой расправе над 21-летней женой и полуторагодовалым ребенком задержан 26-летний мигрант. Следователи считают, что мужчина совершил убийство на почве ревности.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, преступление было совершено 13 марта 2018 года. Тела погибших обнаружила собственница сдающейся в наем квартиры. Через некоторое время в одном из садовых товариществ региона оперативники задержали подозреваемого.

На допросе мужчина, оказавшийся жителем одной из соседних республик, рассказал полиции, что вместе с женой и ребенком на сутки снял квартиру. Вечером того же дня, заподозрив возлюбленную в измене, он расправился с обоими.

Около суток ревнивец скрывался от правоохранителей в садах. Он планировал уехать из России и вернуться на родину.

Задержанный полностью признал свою вину. Ему грозит пожизненный срок.

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