Не хотел уходить.

В суд направлено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Кургана, обвиняемой в убийстве. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступление было совершено в конце декабря 2017 года. Подсудимая выпивала дома с приятелем. Спустя некоторое время женщина решила выпроводить гостя. Тот отказался уходить и лег на диван. Разъяренная хозяйка схватила кухонный нож и нанесла мужчине множество ударов. Потерпевший скончался на месте.

Осознав произошедшее, подсудимая вызвала скорую помощь и написала явку с повинной.