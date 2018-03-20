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Южноуралец заковал экс-супругу в лесу и угрожал облить ее серной кислотойСегодня в 14:18

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Если она не вернется.

В суд передано уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Еткуля, который лишил свободы бывшую жену, а экс-теще угрожал убийством.

Инцидент произошел еще в сентябре 2016 года. Мужчина пригласил супругу, с которой развелся три года назад, в свое авто "на разговор". Затем вывез женщину в лес, приковал ее наручниками к поручням в салоне машины и потребовал, чтобы она к нему вернулась. Параллельно подсудимый бил возлюбленную, угрожал ей ножом и серной кислотой. Женщина согласилась с его требованиями лишь после того, как злоумышленник начал душить ее буксировочным тросом.

Оказавшись в городе, потерпевшая избегала встреч с "бывшим", но не заявила о случившемся в полицию, пишет агенство "Доступ".

В августе 2017 года пара случайно встретилась на улице. Мужчина подбежал к своей пассии и ее матери, схватил бывшую тещу за шею и угрожал ей убийством. Это стало последней каплей: женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

Изначально обвиняемый находился под подпиской о невыезде, а в январе 2018 года его заключили под стражу. Свою вину мужчина отрицает, передает "Уралинформбюро".

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