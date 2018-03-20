Его задержали.

В Миассе по подозрению в убийстве жены задержали 58-летнего местного жителя. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области, преступление было совершено 19 марта в доме на улице Макеева. Супруги выпивали, и между ними разгорелся конфликт. Злоумышленник в приступе ярости схватился за нож и нанес жене несколько ударов в грудь и шею. Труп он вынес на лестничную площадку.

Злоумышленника задержали по горячим следам.