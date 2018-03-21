Подозревают в халатности.

В Саткинском районе по факту гибели 11-летнего мальчика в ледовом городке возбуждено второе уголовное дело - по статье "Халатность". Подозреваемым по нему проходит начальник отдела муниципального учреждения "Управление по благоустройству". Решается вопрос об избрании меры пресечения для чиновника, сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Трагедия произошла 21 декабря 2017 года. Школьник катался на недостроенной горке в поселке Западный и упал. На него рухнул кусок льда. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. В начале января 2018 года мальчик скончался.

Предпринимательнице, фирма которой строила горку, предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека".

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