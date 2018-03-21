×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Саткинский чиновник попал под "уголовку" после гибели ребенка на ледяной горке20 марта в 14:57

  • Текст

Подозревают в халатности.

В Саткинском районе по факту гибели 11-летнего мальчика в ледовом городке возбуждено второе уголовное дело - по статье "Халатность". Подозреваемым по нему проходит начальник отдела муниципального учреждения "Управление по благоустройству". Решается вопрос об избрании меры пресечения для чиновника, сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Трагедия произошла 21 декабря 2017 года. Школьник катался на недостроенной горке в поселке Западный и упал. На него рухнул кусок льда. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. В начале января 2018 года мальчик скончался.

Предпринимательнице, фирма которой строила горку, предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека".

Ранее по теме:
В Сатке скончался пострадавший на ледяной горке мальчик
В Сатке на недостроенной горке на ребенка упала глыба льда

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Средний Урал: бьют и будут пить

Средний Урал: бьют и будут пить

Отчет полиции за 2017 год.

Школьный морок

Школьный морок

С общаком и обнаженкой.

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

Российская "оборонка" с кастрюлей в руке

И танком в душе.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×